Initiative warnt vor Ausbau des Plöckentunnels: „Keine Transitachse werden“

Auch auf italienischer Seite sind die Bemühungen für eine Transportwegerschließung über den Plöcken nicht neu, im Gegenteil. Die Alemagna-Autobahn harrt schon seit mehr als zwei Jahrzehnten ihrer Verlängerung in den Norden. Frischen Antrieb erfahren die Befürworter im Veneto, seit China die Einrichtung einer neuen Seidenstraße aus Asien über die beiden italienischen Frachthäfen in Triest und Genua nach Europa betreibt. Ursprüngliche Planungsvarianten, die Alemagna über das Arntal, das Brixen- oder das Zillertal an den süddeutschen Raum anzuschließen, sind zwar längst vom Tisch, aufrecht dagegen ist eben der geplante Ausbau der Strecke über den Plöcken. Durch das Drautal wäre dann der Weg zur Tauernautobahn eröffnet. Osttirol könnte mit dem Felbertauerntunnel als neue Transitachse dienen.