Salzburger waren eine Nummer zu groß für die Tiroler Auswahlen

Ähnliche Töne schlug auch U15-Trainer Bernhard Lampl an: „Für die Entwicklung schadet so etwas nicht“, nahm Lampl auch aus der klaren 1:6-Niederlage etwas Positives mit. Nach einem guten Start sei den Tirolern aber bei heißen Temperaturen „immer mehr die Kraft ausgegangen“: „Trotzdem haben sie alles reingehaut, was sie hatten.“

Die U18 tritt am Dienstag gegen Burgenland an – allerdings in Rif (Salzburg), um beiden Teams die Anreise etwas zu verkürzen. (a.m.)