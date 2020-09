Greta Thunberg am Lido

Die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg hat für eine Pressekonferenz beim Filmfest Venedig eine kurze Pause in ihren Schulalltag gelegt. „Wir müssen weiter über die Klimakrise sprechen und Veränderungen einfordern“, sagte die 17-Jährige am Freitag, als sie per Video zum Festival geschaltet wurde, wo am Nachmittag die Dokumentation „Greta“ gezeigt werden sollte.