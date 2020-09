Motorradfahrer verunglückte am steirischen Semmering tödlich

Ein Motorradfahrer ist Freitagnachmittag bei einem Unfall in Steinhaus am Semmering (obersteirischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) tödlich verunglückt. Der Biker hatte offenbar einen Pkw überholt und war ohne Fremdverschulden zu Sturz gekommen. Der Mann - nähere Angaben zu Alter und Herkunft gab es vorerst nicht - starb noch an der Unglücksstelle, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.