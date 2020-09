Milwaukee nach dritter Niederlage vor Aus in NBA-Play-off

Die Milwaukee Bucks, das beste NBA-Team der regulären Saison, stehen im Play-off vor dem Aus. Nach einem historischen Einbruch im letzten Viertel verloren sie am Freitag in Orlando gegen Miami Heat das dritte Spiel der Viertelfinal-Serie mit 100:115 und liegen nun 0:3 zurück. Noch keine Mannschaft in der NBA ist nach einem solchen Rückstand weitergekommen.