Staatstheater Stuttgart verschiebt Dramatikerpreis

Die für den 20. September angesetzte erste Verleihung des Europäischen Dramatiker- und Dramatikerinnen-Preises in Stuttgart ist wegen der Coronapandemie verschoben worden. Die Preisvergabe soll nun in der zweiten Hälfte der Spielzeit 2020/21 stattfinden, wie das Staatstheater Stuttgart mitteilte. „Die Absage fällt uns definitiv nicht leicht“, sagte Schauspielintendant Burkhard C. Kosminski.