Hoffnung auf Überlebende nach Explosion in Beirut schwindet

In Beirut schwinden die Hoffnungen, dass einen Monat nach der Explosionskatastrophe im Hafen doch noch Überlebende in den Trümmern gefunden werden könnten. Nachdem High-Tech-Sensoren einen Herzschlag unter den Schuttmassen eines Gebäudes angezeigt hatten, gruben Helfer am Samstag weiter in dem Bereich. „Bisher haben wir nichts gefunden“, sagte aber der Chef des Zivilschutzes, George Abou Moussa.