Brände in Kalifornien: Menschen auf Campingplatz gefangen

Drei Wochen nach dem Ausbruch zahlreicher Waldbrände in Kalifornien kämpft die Feuerwehr in dem Westküstenstaat der USA weiter gegen die Flammen. Auf einem Campingplatz in einem Nationalpark der Sierra Nevada waren Medienberichten zufolge am Samstag (Ortszeit) etliche Menschen von der Umgebung abgeschnitten. Die Zugangsstraße war wegen eines Feuers in der Nähe des Sees Shaver Lake unpassierbar.