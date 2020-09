Verstärkte Verkehrskontrollen zum Schulstart

Das Innenministerium hat zum Start des Schuljahres in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland am Montag verstärkte Verkehrsüberwachungen angekündigt. „Die Polizei wird zu Schulbeginn mit sichtbarer Präsenz und Kontrollen besonders darauf achten, die Sicherheit auf Schulwegen weiter zu erhöhen“, betonte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Sonntag.