Nach Eklat um "Telfer Blut" in Antrag: Mandatarin schließt Rücktritt aus

Telfs – „Telfer Blut – für Telfs heißt aus Telfs“: Mit diesen Worten hat Gemeindevorständin Angelika Mader (ÖVP) einen Antrag überschrieben – und damit, wie berichtet, heftige Kritik im Telfer Gemeinderat ausgelöst . Orts- und Landespartei verlangen ihren Rücktritt aus der ÖVP-Fraktion. Doch für Mader war das auch gestern kein Thema: Mit dem Antrag, in dem sie fordert, dass der Geschäftsführer der Telfer Gemeindewerke (GWT) dienstfrei gestellt und tunlichst betriebsintern durch einen Telfer ersetzt werden solle, habe sie sich nur „für die Mitarbeiter der GWT einsetzen“ wollen, die sich wegen massiver Konflikte mit der Geschäftsführung an Gemeinderäte gewandt hätten.

Dass „Telfer Blut“ an NS-Terminologie erinnere, sei ihr nicht bewusst gewesen, wiederholt sie. „Ich hatte keinen Gedanken in diese Richtung, dachte an die komische Operette ,Wiener Blut‘ und das Herzblut der Mitarbeiter.“