Taifun „Haishen“ traf auf Süden Japans

Der mächtige Taifun „Haishen“ ist am Sonntag auf den Süden Japans getroffen. Der Leiter der japanischen Meteorologiebehörde, Yoshihisa Nakamoto, warnte vor Rekord-Niederschlägen, heftigen Windböen, Überschwemmungen und Erdrutschen. Die Behörden riefen mehr als sieben Millionen Menschen insbesondere auf Kyushu, einer der japanischen Hauptinseln, auf, sich in Sicherheit zu bringen.

„Haishen“ wurde von den Meteorologen als „extrem stark“ eingestuft. Am Sonntagabend (Ortszeit) wurden südwestlich der Insel Yakushima bereits Windgeschwindigkeiten von bis zu 216 Stundenkilometern gemessen. Der tropische Wirbelsturm hat sich auf dem Weg nach Japan zwar etwas abgeschwächt, allerdings riefen die Behörden die Menschen dennoch zu „äußerster Vorsicht“ auf.

Lokale Behörden rieten davon ab, sich in überfüllte Notunterkünfte zu begeben, um das Risiko von Corona-Infektionen zu minimieren. Manche Schutzräume wiesen Hilfesuchende ab, um Abstands-Regeln einzuhalten.

Die japanische Küstenweste stellte bereits am Samstag die Suche nach Überlebenden eines Schiffsunglücks vor der japanischen Küste wegen des Sturms ein. Der Frachter „Gulf Livestock 1“ war am Mittwoch mit 43 Seeleuten und 6.000 Kühen an Bord während des Durchzugs von Taifun „Maysak“ etwa 185 Kilometer westlich der Insel Amami Oshima gesunken. Zwei Überlebende - beide philippinische Seeleute - konnten geborgen werden, dutzende weitere Besatzungsmitglieder werden noch vermisst.