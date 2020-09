Trump nahm bei Paris-Besuch Kunstwerke mit nach Washington

Statt einen US-Militärfriedhof zu besuchen, habe sich Trump bei dem Besuch im November 2018 länger in der Residenz des US-Botschafters in Paris aufgehalten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Im Hôtel de Pontalba habe er mehrere Kunstwerke bewundert - und sie anschließend in die Air Force One verfrachten und nach Washington befördern lassen.