Landespreis für Kunst an Hundegger: Den Wörtern in Taten nachdenken

Und auch die fraglos verdiente Auszeichnung Barbara Hundeggers mit dem Tiroler Landespreis für Kunst 2020 hielt sich an Corona nicht ganz schadlos. Schon die Bekanntgabe, dass der mit 14.000 Euro dotierte Preis heuer an die 1963 in Hall geborene und in Innsbruck lebende Dichterin geht, verkam Ende Juni zur Fußnote einer Virus-Wasserstandsmeldung. Den Festakt zur Verleihung verhindert der Infektionsschutz. Geplant ist eine nicht öffentliche Vergabe im kleinsten Kreis am 5. Oktober.

Tatsächlich lässt sich das Poetische und das Politische im Leben wie in den Arbeiten Barbara Hundeggers nicht trennen. Es gibt kein schöngeistiges „L’art pour l’art“, aber auch keine gut gemeinten Erbauungs- oder plumpe Empörungsgedichte und auch kein doktorales Fachsimpeln im Biotop der Theorie. Selbst Hundeggers Zorn, über breitbeinige Bonzen, über männliche Macht und deren Missbrauch zum Beispiel, ist auch eine Befragung des Zornes selbst. Kurzum: Hundeggers Gedichte und Bühnentexte sind immer auch Sprach- und damit Gesellschaftsanalyse. Floskeln werden zerlegt. Formen und Formeln befragt: Was wird da ausgedrückt? Was setzen die Phrasen voraus? Was bestätigen sie, unbedacht oder absichtsvoll? Was wird behauptet und was durchs Behaupten enthauptet, also ausgelöscht? „denkst du den wörtern in dingen, stimmen, stillen, in taten nach“, heißt es beinahe programmatisch in ihrem 2009 erschienenen Band „schreibennichtschreiben“. Nachvollziehen konnte man diesen Prozess der Weltzustandskritik bereits in „rom sehen und“ (2006): berichtende Gedichte aus der ewig heutigen Stadt, Montagen aus und Demontagen von Wirklichkeitsfragmenten und Wahrnehmungsfetzen, Dichtung, die es sich nie einfach macht – und sich nicht so schnell zufriedengibt. Das macht Barbara Hundeggers Literatur zur herausfordernden und beglückenden Erfahrung. (jole)