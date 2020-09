Kurz sagt Nein zu einer Union der Schulden

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schließt aus, dass die Einigung über das EU-Hilfspaket zur Bewältigung der Coronakrise zu einer „Union der Schulden“ führen wird. „Das werden wir nicht erlauben“, so Kurz im Interview mit der römischen Tageszeitung „La Repubblica“. In punkto Migrationspolitik sprach er sich erneut für mehr Außengrenzschutz aus.

Es handle sich um eine Notstandsmaßnahme während der Pandemie, die sich nicht wiederholen dürfe, erklärte der Bundeskanzler. Die Coronahilfen dürften nicht der Beginn einer „langfristigen Schuldenunion“ sein. Eine solche hätte „fatale Folgen, denn sie würde ein Nachlassen der Verantwortung verursachen und den Drang zu strukturellen Reformen bremsen“, sagte Kurz. Die Milliarden aus dem EU-Wiederaufbau-Programm sollten für Innovation, Digitalisierung um Umwelt verwendet werden, dafür müsste es klare Angaben und ein Monitoring der Ausgaben seitens der EU geben. „Ich finde es positiv, dass man bei der Debatte in Italien von Entbürokratisierung spricht. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um wettbewerbsfähiger zu werden“, so der Kanzler.

Fünf Jahre nach der „Flüchtlingskrise“ in der EU sprach sich der ÖVP-Chef einmal mehr für einen stärkeren Schutz an den EU-Außengrenzen aus, damit weniger Menschen nach Europa abfahren. Nur so würden auch weniger Menschen ertrinken und das Geschäft der Schlepper werde zerstört, „mehr als wenn wir sagen würden, dass wir eine Politik der Aufnahme fördern. Nur so kann die illegale Einwanderung stark reduziert werden“, so Kurz.