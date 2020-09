Erstmals Tote in der Ostukraine seit Waffenruhe im Juli

In der Ostukraine ist zum ersten Mal seit dem Inkrafttreten der neuen Waffenruhe im Juli ein Regierungssoldat getötet worden. Die Separatisten im Luhansker Gebiet sollen das Feuer eröffnet haben, teilte die Armee am Montag in Kiew mit. Zudem starben zwei weitere Soldaten am Sonntag in einem Minenfeld der Separatisten.