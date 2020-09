Die "wäscherei": Ein Innsbrucker Lokal baut um auf klimaneutral

Innsbruck – Vor der großen Terrasse, fast nur eine Armlänge entfernt vom Geländer, ragt der riesige Ziegelschornstein in den blauen Himmel. Man kann sich gut vorstellen, wie im vorigen Jahrhundert noch dichte Rauchwolken aus dem Schlot drangen, um Energie für die Großwäscherei zu erzeugen. Nun lehnt Alf Angleitner auf der Terrasse seines Lokals „die wäscherei“ an einem Stehtisch, der gleichzeitig als Gemüsebeet dient. Die Minze zupft er ab, um damit seine Cocktails zu dekorieren. Heute steht außerdem Rohnen-Burger auf der Karte, von einem Hobbygärtner bekommt er die Rüben geliefert. Aus dem Zapfhahn fließt zum Teil regionales Bier. Angetrieben werden Küchengeräte und Zapfanlage von Ökostrom. Und Angleitner geht zu Fuß zur Arbeit. Er ist am besten Weg, dass sein Lokal klimaneutral wird. Als eines der ersten in Tirol.