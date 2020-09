Einsprüche bremsen Hochwasserschutz in Lienz: Isel-Verbauung frühestens 2021

Lienz – Als am 30. August die Wellen gegen den Iselsteg in Lienz schlugen und der Steg deshalb gesperrt werden musste, wurde ein Thema wieder aktuell: der geplante Hochwasser-Schutzbau innerhalb der Stadt. Vor sieben Jahren wurde das Projekt im Gemeinderat vorgestellt, seither läuft die Umsetzung. Nach jüngsten Schätzungen kostet das Projekt 6,6 Millionen Euro, die von Bund, Land und Stadtgemeinde Lienz getragen werden.

Einer der Gründe für die lange Dauer des Verfahrens ist eine Um- und Neuplanung im Verlauf des Projekts, die mit der Geschiebe-Messstelle beim Iselsteg zu tun hat. Erst hatte es so ausgesehen, dass die Messstelle – eine Stahlkonstruktion im Flussbett – an Ort und Stelle bleiben muss. Somit hätte man den Fluss nur teilweise eintiefen können, am restlichen Uferverlauf wären hohe Schutzmauern nötig gewesen. Doch heute ist alles anders. Die Geschiebe-Messstelle darf nun doch entfernt werden, die Isel kann somit über ihren gesamten Verlauf durch Lienz tiefergelegt werden, was mehr Sicherheit bringt.