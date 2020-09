FPÖ schießt sich auf Türkise ein: Sobotka tritt vor U-Ausschuss

Wien – Von Sabotage spricht FPÖ-Mann Christian Hafenecker nicht – aber von „Sobotage“, wie der blaue Fraktionsführer im Ibiza-U-Ausschuss in einem Wortspiel mit dem Namen von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) meint. Der Grund für den Ärger: Sobotka habe verhindert, dass ein Berliner Anwalt dem U-Ausschuss das gesamte Ibiza-Video ungeschwärzt zur Verfügung stellt. Tatsächlich hatte der Nationalratspräsident das Angebot des Anwalts – dieser vertritt einen der Macher des Videos – ausgeschlagen. Er berief sich dabei auf die Rechtsmeinung der Parlamentsdirektion.

Sobotka ist morgen die erste Auskunftsperson des Ausschusses nach der Sommerpause. Er ist Präsident des „Alois Mock Instituts“, das vom Glücksspielkonzern Novomatic Geld erhalten hat. Für die Opposition steckt dahinter der Versuch der ÖVP, Spenden am Rechnungshof vorbei zu kassieren.

In den Augen von SPÖ, FPÖ, NEOS und Grünen ist Sobotka damit auch als Vorsitzender des U-Ausschusses nicht mehr tragbar, wegen Befangenheit. Dieser aber winkt ab. Er will sich während seiner eigenen Befragung vertreten lassen – das muss er. Einen Grund für weitere Konsequenzen sieht er aber nicht.

Überhaupt versuchen die Freiheitlichen, die Vorwürfe im Ausschuss von sich wegzuspielen – auch wenn am Beginn das Ibiza-Video stand, in dem sich die früheren Parteigrößen Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus unterhalten, wie mit Hilfe von Vereinen Spenden am Rechnungshof vorbeigeschleust werden könnten.