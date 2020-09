765 Unterschriften gegen Kindergarten-Standort in Schwendau

Schwendau – Geht es hier um die Kinder oder um die Vergoldung von Freilandgrund? Das fragen sich manche in Schwendau angesichts von Plänen des Gemeinderates, einen neuen Kindergarten am historischen Areal rund um die „Drei Linden“ zu bauen. Der direkte Anrainer Gerhard Schiestl sammelte in den letzten zweieinhalb Monaten insgesamt 765 Unterschriften von 468 Schwendauern und 297 anderen Bürgern gegen das Projekt. Kürzlich übergab er sie an seinen Nachbarn Bürgermeister Franz Hauser, der ebenfalls einen anderen Standort für den Kindergarten favorisiert. Allerdings ist ihm die Stimmenmehrheit im Dorfparlament abhanden gekommen. Hauser stellt klar: „Ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass der Kindergarten nicht bei den ,Drei Linden‘ realisiert wird und der historische Platz erhalten bleibt.“ Hauser will die Gemeindeaufsicht einschalten, weil allein für den Baugrund 700.000 Euro mehr ausgegeben werden müssten als für einen Ausbau des so genannten Reiterhauses in der Augasse nötig wären, in dem sich die Kinderkrippe befindet. Für die 860 m² davorliegende gewidmete Sonderfläche hat die Gemeinde bereits ein Kaufangebot – um 300 €/m².