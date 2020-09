Innsbruck – Gut gemeint, aber schlecht getroffen. Darauf lässt sich das mit 1. Jänner in Kraft getretene neue Gehaltsschema für Pflegemitarbeiter gemäß Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz (G-VBG) subsumieren. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ – gemäß diesem hehren Motto und in Anlehnung an die Gehaltsreform in den Tirol Kliniken (Landesbedienstetengesetz) war es zur Überarbeitung und Vereinheitlichung gekommen. Auch, um den Wildwuchs an Zulagensystemen in den einzelnen Heimen zu beenden.