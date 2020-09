Landes-Uni UMIT: Sportwissenschafterin Ückert auf Rektorsposten

Innsbruck, Hall – Sie ist habilitierte Sportwissenschafterin, war Leiterin des Ressorts „Olympiastützpunkte, Nachwuchsleistungssport und Duale Karriere“ beim Deutschen Olympischen Sportbund, Vizepräsidentin für Forschung und Lehre an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport, leitete das Bildungsinstitut des Deutschen Roten Kreuzes und war zuletzt an der privaten Hochschule für Ökonomie und Management in Essen als Professorin für Digitale Bildung und Gesundheitswissenschaften tätig. Die Rede ist von Prof. Dr. Sandra Ückert (47), der designierten neuen Rektorin der privaten Landesuniversität UMIT in Hall.