Verteilung von Schulstartpaketen angelaufen

Die Verteilung von Schulstartpaketen für einkommensschwache Familien ist in Österreich angelaufen. Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) machte sich am Dienstag ein Bild von der Aktion und besuchte einen Standort des Logistikpartner, des Roten Kreuzes in Wien-Floridsdorf. „Wir müssen alles tun, damit die Gesundheitskrise keine soziale Krise wird“, sagte er im Hinblick auf die Coronapandemie.