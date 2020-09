Winterveranstaltungen im Pillerseetal auf dem Prüfstand

Im Pillerseetal wurden deshalb Richtlinien erarbeitet und bereits alle Musikveranstaltungen abgesagt. Neben dem Advent am Pillersee trifft dies insbesondere die stark frequentierten Tribute-Konzerte in Fieberbrunn sowie die Vorsilvester- und Silvesterveranstaltungen in der Region. Die beliebten Skishows werden derzeit noch evaluiert und ein Alternativkonzept aufgestellt.

Analog dem sehr erfolgreichen Sommerkonzept wird der TVB Pillerseetal auch in der kommenden Wintersaison auf das hervorragende Angebot in der freien Natur setzen und die Sicherheit bei allen Partnern in den Vordergrund stellen. Veranstaltungen oder geführte Erlebnisse werden in diesem Winter nur in kleinen Gruppen stattfinden. „Gemeinsam mit den talweiten Partnern wird es uns gelingen, ein spezielles Konzept dafür zu erarbeiten, das mit Sicherheit auch seinen ganz eigenen Charme haben wird“, erklärt Kuen. (TT)