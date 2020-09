Streit um Gemeindewerke Telfs kocht weiter hoch

Telfs – In der hitzigen Debatte über Konflikte zwischen der Geschäftsführung der Gemeindewerke Telfs (GWT) und einem Teil der Mitarbeiter sorgt nun ein Postwurf an die Telfer Haushalte für weitere Aufregung: In der Aussendung, unterschrieben mit „Die deutlich überwiegende Mehrheit der GWT-Belegschaft“, aber namentlich nicht unterzeichnet, schließen sich die Verfasser der jüngsten Kritik von Gemeindevorständin Angelika Mader (ÖVP) an.