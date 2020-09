Breitenwang, Reutte – Die Stuibenfälle waren einmal eine Rückzugsfläche für Einheimische, dann eine Weile ein Geheimtipp, sind aber nun schon seit Langem „entdeckt“. Kein Tag im Sommer, an dem nicht Menschen in hautengen Anzügen an Badenden vorbeischwimmen – der nächsten Gumpe zu. Mittlerweile strömen schon derart viele Canyoning-Gruppen zu den Fällen, dass vom Grundbesitzer Agrargemeinschaft über ein eigenes Anmeldefenster zeitliche Slots vergeben werden.