Renaturierung im Gurgltal nimmt Druck vom Piger

Nassereith, Tarrenz, Imst – Wo einst der Gurglbach (der ab Tarrenz seinen Namen in Piger ändert) stur und kerzengerade in einem Kanal in Richtung Inn rauschte, plätschert nun auf einem Abschnitt von etwa einem Kilometer ein beschaulicher Gebirgsbach. Die Renaturierung zwischen Nassereith und Dollinger Lager ist mittlerweile abgeschlossen. „Es gibt dann noch eine Endbesichtigung mit der Umweltabteilung des Landes – und dann sollten noch ein paar Bänke aufgestellt werden“, freut sich der Nassereither Bürgermeister Herbert Kröll. Für ihn ist das Projekt, für das ursprünglich 1,8 Millionen Euro vorgesehen waren, abgeschlossen. Fast – denn im nächsten Jahr sollen die Renaturierung und der neue Gurgltalradweg noch mit einem gebührenden Fest offiziell gefeiert werden.