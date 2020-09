Dolomitenmann in Lienz: Die sportlichen Leistungen stehen noch mehr im Fokus

Lienz – Der 33. Red Bull Dolomitenmann, laut Beschreibung des Erfinders Werner Grissmann der härteste Teambewerb der Welt, findet am Samstag in Lienz statt. Es wird aufgrund der Corona-Sicherheitsauflagen erstmals weder Besucherrekorde an den beliebtesten Schauplätzen entlang der Strecke noch Side-Events geben.

50 Seiten lang ist allein das Corona-Sicherheitskonzept, das erarbeitet werden musste. „Wir haben in Lienz größte Unterstützung der Behörde erfahren“, lobte Grissmann die Verantwortlichen. Für den Besuch der Veranstaltung im Dolomitenstadion, wo der Bewerb um 10 Uhr gestartet wird, die Übergabe der Paragleiter an die Radfahrer erfolgt und schließlich die „härtesten Sportler unter der Sonne“ zum Zieleinlauf erwartet werden, sind am Montag genau 577 Platzkarten ausgegeben worden. Innerhalb von 45 Minuten waren sämtliche Plätze vergeben. Alle Zuschauer, aber auch die rund 500 freiwilligen Helfer entlang der 80 Kilometer langen Strecke, werden in Listen geführt. Im Fall einer auftretenden Infektion soll sich dadurch die Risikogruppe feststellen lassen. „Darum sind die Platzkarten auch strikt an die jeweilige Person gebunden und auf keinen Fall übertragbar“, mahnt das Organisationsteam. Grundsätzlich sei die Durchführung von Events in der derzeitigen Situation mit hohem Aufwand verbunden. „Aber wie auch die Salzburger Festspiele gezeigt haben: Veranstaltungen sind möglich.“ Man appelliere an die Zuschauer an der Strecke, die vorgeschriebenen Abstandsregeln einzuhalten. Nur dank der Unterstützung der Sponsoren könne der Bewerb stattfinden.