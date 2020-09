Sommermusikwoche in Schwaz: Musikalisch durch die Ferien

Schwaz –Großen Anklang fand die vom Land Tirol über die Landesmusikdirektion veranstaltete Sommermusikwoche an der Landesmusikschule Schwaz: Mehr als 70 musikbegeisterte Kinder und Jugendliche konnten in Workshops ihr Können eine Woche lang vertiefen und mit anderen Schülern gemeinsam musizieren und singen. Kommenden Freitagvormittag findet bei gutem Wetter eine gemeinsame Abschlussaktion im Stadtpark von Schwaz statt.

„Mit dem Angebot der kostenlosen Sommermusikwoche an der Landesmusikschule Schwaz konnte das Land Tirol musikbegeisterten Jugendlichen auch in Zeiten des Coronavirus ein kulturelles Sommerferien-Angebot machen. Ich freue mich, dass diese Initiative von so vielen Jugendlichen angenommen und von vielen Lehrpersonen unterstützt wurde“, sagt Kultur- und Bildungslandesrätin Beate Palfrader, die den Musikschülern in Schwaz einen Besuch abstattete. Tirolweit profitierten insgesamt 600 Kinder und Jugendliche von der kostenlos angebotenen Sommermusikwoche.