Grundverkauf im Kaisertal ist auf Eis gelegt, Kufstein entgehen 1,5 Mio. Euro

Die 500 Hektar hätten einen Teil des Kufsteiner Jagdgebiets betroffen – die TT berichtete. Sie ist derzeit an ein Mitglied einer prominenten Unternehmerfamilie aus Deutschland verpachtet. Noch bis 2025, dann läuft der Vertrag aus. Vom Ertrag – über dessen Höhe man schweigt – ist man nur wenig begeistert. Er könnte höher sein, sobald kein Berufsjäger aufgrund der Größe von 2500 Hektar mehr benötigt wird. Daher denkt man an eine Teilung. Die durch den Verkauf neu entstandene „Stadtwerke-Jagd“ und die Eigenjagd der Stadt könnten dann getrennt verpachtet werden. Damit ist laut Stadtwerke-GF Markus Atzl auch eine höhere Einnahme zu erzielen. Man rechnet mit 20 Euro pro Hektar im Jahr, wie Atzl bereits Mitte August gegenüber der TT erklärte.

In zwei Jahren, also 2022, stehen nämlich wieder die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen an. Stadtchef Martin Krumschnabel (Parteifreie) sieht nicht zu Unrecht ein erstes Grollen des Wahlkampfes. Die Opposition, so Krumschnabel, wolle, dass Kufstein möglichst hart durch die finanziellen Auswirkungen der Krise getroffen wird, was auf ihn zurückfallen würde. Denn die 1,5 Mio. Euro wären angesichts des angespannten Stadtbudgets hilfreich gewesen. Der Bürgermeister hat den Punkt von der heutigen Gemeinderats-Tagesordnung genommen, weil er sich „die Streiterei“ nicht antun will, wie er sagt. Damit muss er nicht zwangsläufig auf die 1,5 Mio. verzichten. Sie könnten über eine Gewinnausschüttung der Stadtwerke fließen. Der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2021 wird es zeigen.