Brandberg – Die Ungewissheit lässt die Kletterer in Tirol verzweifeln. Sie warten nun schon lange auf eine Entscheidung seitens der Bezirkshauptmannschaft Schwaz. Sie bangen um eines der beliebtesten und größten Kletter- und Bouldergebiete. Die Granitblöcke in Zillergrund Wald sind heiß begehrt. Nicht nur bei den Sportlern, sondern auch bei Gesteinsabbaufirmen. Das Unternehmen Hollaus Bau betreibt im Zillergrund einen Blockstein-Abbau und will zur Rohstoffgewinnung das Areal deutlich erweitern.