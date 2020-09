Kolesnikowa laut weißrussischem Grenzschutz festgenommen

Nach ihrem Verschwinden gibt es über das Verbleiben der weißrussischen Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa widersprüchliche Berichte. Zunächst hatten weißrussische Behörden laut Medien mitgeteilt, sie habe das Land verlassen und halte sich in der Ukraine auf. Dann hieß es von den Grenzschutzbehörden wiederum, Kolesnikowa sei an der Grenze zur Ukraine festgenommen worden.

Sie habe in der Nacht versucht, die Grenze zu überqueren, hieß es. Zwei weiteren Mitgliedern des oppositionellen Koordinierungsrates, die Kolesnikowa begleiteten, sei der Grenzübertritt gelungen. „Kolesnikowa ist derzeit in Gewahrsam“, sagte ein Sprecher des Grenzschutzes.

Laut dem staatlichen weißrussischen Fernsehen habe Kolesnikowa am Dienstag in den frühen Morgenstunden versucht, die Grenze in einem Auto zu überqueren. Sie sei aus dem Fahrzeug entfernt worden. Ein Vertreter der weißrussischen Grenzposten hatte zuvor erklärt, Kolesnikowa sei an der Grenze gesichtet worden, als sie eine Kontrolle passiert habe.