Kurz will im Winter Skigebiete und Schulen offenhalten

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) will im Coronawinter sowohl die Schulen als auch die Skigebiete offen halten. „Wir müssen in allen Bereichen unseres Leben versuchen, ein so normales Leben wie möglich zu führen“, betonte Kurz am Dienstag bei seinem ersten bilateralen Auslandsbesuch seit der Coronakrise in Ljubljana. „Wintertourismus und Skifahren wird möglich sein“, kündigte er an.