Petra Höfinger neue Geschäftsführerin von Art for Art

Petra Höfinger ist die neue Geschäftsführerin des Theaterservicekonzerns Art for Art. Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) gab ihre erste Personalentscheidung am Dienstag bekannt. Höfinger, zuletzt als Prokuristin an der Spitze der Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH, ist derzeit in leitender Funktion bei der Kardex Austria GmbH tätig.