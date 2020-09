Schlager-Konzert in Sölden ohne Abstand: Lokalbetreiber zieht Reißleine

Sölden – Ein Social-Media-Video, welches die Besucher eines Tanzlokals in Sölden zeigt, wie sie am 15. August Party machen, „als hätte es Corona nie gegeben“, sorgt aktuell für Aufregung. „Die Causa fällt für mich unter die Kategorie dämlich“, nimmt sich BM Ernst Schöpf kein Blatt vor den Mund. Zwar habe die Gemeinde im vorliegenden Fall kaum eine Handhabe, da für das Lokal eine gewerberechtliche Genehmigung vorliegt, doch könne sich das Gemeindeoberhaupt ein restriktives Vorgehen gegen derartige Veranstaltungen bzw. gegen ausgewiesene Après-Ski-Lokale vorstellen, falls es nicht zu einem raschen Umdenken komme: „Es kann nicht sein, dass sich 95 Prozent an die Spielregeln halten und aufgrund der Dummheit einer Minderheit zu leiden haben. Sonst müssen wir solche Lokale gänzlich geschlossen halten.“