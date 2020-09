Prozess um erfundenes Video: Anklägerin konterte Polizisten

Innsbruck – Zu einer ganz und gar ungewöhnlichen Konstellation kam es gestern bei einem Prozess rund um Amtsmissbrauch am Landesgericht. Angeklagt war ein Polizist, für den der letzte November einen schwarzen Tag bereitgehalten hatte. War er damals doch mit einer Raubanzeige konfrontiert, die für ihn wohl von Anfang an nicht ganz stimmig war. Eine Nachschau im Handy des Anzeigers hatte dann ergeben, dass dieser just zur angeblichen Tatzeit auf Pokémon-Jagd gewesen war und seine Erfolge via WhatsApp abgefeiert hatte. Darauf soll der Beamte dann gefragt haben, ob die Anzeige bei Vorliegen eines Straßenvideos denn auch noch gleichlautend wäre. Dazu habe der Beamte nach Aussagen des Anzeigers auch noch mit der Inhaftierung gedroht, falls dieser seine Falschaussagen aufrechterhalten würde.