Audi frischt sein kleinstes Sport Utility Vehicle auf

Salzburg – Stilveränderungen bringen ein Größenwachstum mit sich: Der Audi Q2 verändert sich, zwar nicht dramatisch, aber immerhin. Die Designer haben sich beispielsweise um den Kühlergrill, die Frontscheinwerfer und auch die Heckgestaltung gekümmert. Das bringt dem subkompakten Sport Utility Vehicle ein paar Millimeter an Länge ein und so weist das künftige Datenblatt eine Ausdehnung von 4,21 Metern aus. An der Breite (1,79 m) und an der Höhe (1,54 m) gab es jedoch laut Audi nichts zu rütteln. Im Gegensatz zur Technik.