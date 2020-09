Regierungsklausur: Ein drittes Corona-Konjunkturpaket soll nicht folgen

Zams – Ein idyllischeres Fleckchen Erde als jenes, das sich die schwarz-grüne Landesregierung zum Abschluss ihrer zweitägigen Klausur ausgesucht hatte, gibt es wohl nur selten. Am Fuße der Kronburg bei Zams, eingebettet in einen malerischen Garten der Barmherzigen Schwestern und umrahmt von blitzblauem Kaiserwetter, wurde zur Präsentation dessen geladen, das eigentlich nur eine Aufgabe hat: die dunklen Corona-­Wolken am Tiroler Himmel zu vertreiben.