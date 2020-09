Gesundheitsausschuss zu Novelle der Corona-Gesetze geplant

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat über den Parlamentsklub der Grünen zu einem Gesundheitsausschuss am 17. September eingeladen. Thema soll die Novelle zu den Corona-Gesetzen sein. Aus der ÖVP wurde das „Angebot an die Opposition“ am Mittwoch bestätigt, die FPÖ nutzte die Gelegenheit für weitere Kritik an Minister Anschober.

Sowohl Grüne als auch ÖVP gehen jedoch davon aus, dass der Gesundheitsausschuss am 17. September stattfinden werde. Vor allem in Hinblick auf die nächste reguläre Nationalratssitzung am 23. September hätten die Grünen den Ausschuss zu den Corona-Gesetzen einberufen, hieß es mit Verweis auf die parlamentarischen Abläufe. Minister Anschober hatte am Dienstag nach dem Verschieben einer Besprechung mit den Fraktionen zu dem Thema bereits verneint, die Corona-Gesetzesänderungen im Zuge der von der SPÖ beantragten Sondersitzung nächste Woche durchpeitschen zu wollen. Wann diese Sondersitzung genau über die Bühne gehen soll, ist derzeit noch unklar - allerdings könnte bereits am Mittwochnachmittag eine Präsidiale dazu stattfinden.