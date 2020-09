1.164 Corona-Neuinfektionen in Tschechien bedeuten Rekord

Bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen ist in Tschechien ein Rekordwert erreicht worden: Am Dienstag kamen 1.164 Fälle hinzu, teilte das Gesundheitsministerium mit. Inzwischen gilt landesweit wieder Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmittel - in Prag zudem in Geschäften und Einkaufszentren. Der bisherige Höchstwert von Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden hatte bei knapp 800 gelegen.

Die Gesamtzahl der aktiven Fälle stieg nun auf rund 9.300. Es wurden bisher 441 Todesfälle mit einer Gesamtzahl der aktiven Fälle stieg nun auf rund 9.300. Es wurden bisher 441 Todesfälle mit einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung gebracht, wurde am Mittwoch bekanntgegeben. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte den jüngsten Anstieg bereits am Vortag als „besorgniserregend“ bezeichnet.

Gesundheitsminister Adam Vojtech kündigte nun bei Twitter an, dass von Donnerstag an eine Maskenpflicht „in allen Innenräumen in der ganzen Tschechischen Republik“ eingeführt werde. Die Einzelheiten sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.

„Wir rufen alle Bürger zu maximaler Verantwortung und der Einhaltung grundlegender Hygieneregeln auf“, schrieb der 33 Jahre alte Minister der Partei ANO. In den sozialen Netzwerken stieß die Ankündigung Vojtechs überwiegend auf Kritik. Dem Ministerpräsidenten Andrej Babis wurde vorgehalten, dass er erst im Juni erklärt habe, es werde künftig keine flächendeckenden Maßnahmen mehr geben. Eine Corona-Ampel sollte regional begrenzte Verschärfungen ermöglichen.

Nach Einschätzung des Epidemiologen und Regierungsberaters Roman Prymula dürften sich neue Maßnahmen wie die Maskenpflicht erst mit mehrwöchiger Verzögerung bemerkbar machen. „Wir müssen dahingehend wirken, dass es nicht zu einem exponentiellen Anstieg kommt“, sagte der Experte der Zeitung „Pravo“. Nach Einschätzung von Beobachtern dürfte der jüngste Anstieg auch mit dem Ende der Sommerferien und der Rückkehr zahlreicher Urlauber zusammenhängen. Zu den beliebtesten Reiseländern der Tschechen zählt traditionell Kroatien, wo die Corona-Zahlen zuletzt ebenfalls gestiegen waren.

Am Mittwoch wird Ministerpräsident Andrej Babis in Wien zu Gesprächen erwartet. Tschechien hatte in der Coronakrise als einer der erfolgreicheren Staaten gegolten, Babis rühmte sich insbesondere auch mit der frühen Einführung der Maskenpflicht.

Auch in Israel steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen immer weiter. Wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte, wurden am Vortag 3.496 neue Fälle registriert. Den zweiten Tag in Folge wurde damit der jeweils höchste Ein-Tages-Wert in dem Land seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Am Montag hatte es 3.425 neue Fälle gegeben.

Allerdings ist auch die Zahl der Corona-Tests deutlich höher als zuvor, am Dienstag waren es 43.199. Am Dienstagabend teilte das Gesundheitsministerium mit, der Corona-Beauftragte Ronni Gamzu, Gesundheitsminister Yuli Edelstein sowie sechs weitere ranghohe Mitarbeiter müssten sich in Corona-Quarantäne begeben. Sie seien mit einem Coronakranken in Kontakt gewesen.

Am Dienstagabend waren in 40 besonders betroffenen Ortschaften nächtliche Ausgangssperren in Kraft getreten. Die Menschen dürfen sich dort von 19.00 Uhr bis 5.00 Uhr (Ortszeit) nicht mehr als 500 Meter weit entfernt von ihrem Zuhause aufhalten. Erlaubt sind lediglich der Einkauf von Lebensmitteln und Medikamenten sowie Arztbesuche. Nicht essenzieller Handel ist in der Zeit verboten.

Auch die Schulen in den 40 Ortschaften sind geschlossen worden. Betroffen von den hohen Corona-Infektionszahlen sind vor allem arabische und strengreligiöse jüdische Wohnorte. Dort leben oft Familien mit vielen Kindern, die sich häufig auf engem Raum in kleinen Wohnungen aufhalten. Daher ist es in den Gegenden besonders schwer, Abstand zu halten oder sich zu isolieren.

Die Pandemie war in Israel auch wegen eines strikten Kurses der Regierung zunächst glimpflich verlaufen. Nach raschen Lockerungen im Mai schnellten die Fallzahlen jedoch in die Höhe. Israel zählt auch zur Gruppe der „First Movers“ rund um Österreich, deren Regierungschefs sich in mehreren Videokonferenzen abstimmten. Neben Israel gehört dieser Gruppe auch Tschechien an, das am Mittwoch ebenfalls einen absoluten Rekord der täglichen Neuinfektionen bekanntgab.

Der Erreger SARS-CoV-2 ist seit Beginn der Pandemie bei 138.719 Menschen in Israel nachgewiesen worden. 1.040 Menschen sind nach einer Corona-Infektion gestorben. Das Land hat rund neun Millionen Einwohner.

Aus Furcht vor einer zweiten Coronawelle werden in England Versammlungen mit mehr als sechs Menschen bis auf Weiteres untersagt. Bisher durften sich noch 30 Personen treffen. Die neue Obergrenze soll ab kommenden Montag gelten. Sie betrifft Treffen in den eigenen vier Wänden und im öffentlichen Raum, so der britische Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch.