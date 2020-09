„Soul Food Bike“ in Lienz: Die Geschäftsidee entstand im Stau

Lienz – Auf einer Urlaubsfahrt hatte Verena Steiner aus Lienz eine Eingebung, als im Stau vor ihr ein Foodtruck stand. „Das ist etwas, das ich machen möchte.“ Steiner setzt auf ein Angebot, das es weitum so nicht geben dürfte. Auf ihrem „Soul Food Bike“, das sie in der Radstadt Lienz aus Überzeugung ohne Elektromotor fährt, bereitet die junge Mutter seit vier Tagen über einem Gasherd Wraps (gefüllte Fladenbrote) zu, die je nach Wunsch mit mexikanischer oder aktuell mediterraner Fülle zu genießen sind. Dazu kommt ein Schuss Joghurt.

„Schnelle und leckere Küche zum Mitnehmen“, möchte die frischgebackene Jungunternehmerin in Lienz von nun an ganzjährig anbieten. „Bei Nieselregen habe ich mein Mäntelchen an. Auch im Winter werde ich kochen, sobald die Straßen wieder geräumt sind. Ich ziehe das durch“, lächelt Steiner, die ihre Speisen von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 14 Uhr am unteren Hauptplatz frisch zubereitet.