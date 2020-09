Bürger kämpfen für Erhalt von altem Baumbestand bei den Bögen

Innsbruck – Die geplante Fällung von zwölf Kastanienbäumen in der Ing.-Etzel-Straße im Zuge des Neubaus der Bahnhaltestelle „Messe Innsbruck“ (die TT berichtete mehrfach) sorgt mittlerweile auch in der Bevölkerung für Aufregung: Dagmar Söser von der Umweltschutzbewegung „Earth Hour Innsbruck“, die selbst in der nahen Schillerstraße wohnt, hat kurzfristig eine Petition gegen die Fällung gestartet und bis gestern Nachmittag bereits an die 600 Unterschriften gesammelt.