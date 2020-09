Kornspeicher aus dem Wipptal übersiedelt nach Kramsach

Die so genannte „Translokation“, also die detailgetreue Übertragung des Gebäudes, ist eine Kunst für sich. Minutiös und strikt nach Plan wird der Kornkasten zunächst in seine Einzelteile zerlegt. Vier Tage haben die beiden Museumsmitarbeiter Manfred Mayr und Martin Werlberger allein für den Abbau gebraucht. „Jedes Brett, jeder Nagel muss nummeriert und beschriftet werden. Die Zusammensetzung im Stecksystem gleicht dann einem riesigen Puzzle“, erklärt Manfred Mayr. In weiterer Folge wird das Thema Getreide auf Schautafeln bei dem neuen Gebäude vermittelt.