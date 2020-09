Rasierklinge im Mund war Waffe: Zwei Jahre Haft

Innsbruck – Mit dem Aufenthalt von Mohammed in Österreich gingen bislang acht Vorstrafen einher. Zuletzt hatten Gerichte in Klagenfurt über den 38-jährigen Marokkaner Haftstrafen von bis zu zehn Monaten verhängt. Nicht mitverhandelt wurde dabei ein Übergriff in Innsbruck, der nun am Landesgericht als schwerer Raub angeklagt war. Damals hatte sich der 38-Jährige von einem Bekannten ein Handy „geborgt“ und wollte es nicht mehr zurückgeben. Als der Besitzer darauf in einem Wettlokal beim Hauptbahnhof sein Telefon lautstark zurückreklamierte, zog der Marokkaner eine präparierte Rasierklinge aus dem Mund und fügte dem Kontrahenten stark blutende Schnittwunden am Rücken und an der rechten Hand zu.