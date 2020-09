Pensionist stürzte in Münster mit E-Mobil in Böschung

Münster – Kurz nach 19 Uhr wurden am Dienstag Rettung und Feuerwehr zu einem spektakulären Unfall in Münster gerufen. Ein über 80-Jähriger war mit seinem Elektro-Kleinfahrzeug am Wirtschaftsweg nahe der Kompostieranlage aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in einer Böschung nahe einem Bach hängen geblieben.