Sobotka wechselt im Ibiza-U-Ausschuss die Seiten

Sobotka bestätigte in der Befragung, dass es - indirekt - Geldflüsse von den Partnern des Alois-Mock-Instituts in Form von Inseratengeldern an den Arbeitnehmerflügel der ÖVP Niederösterreich, den NÖAAB gab, dessen Landesobmann Sobotka ebenfalls ist. Konkret schalteten Unternehmen wie Novomatic Inserate im „Mock-Report“, der Zeitschrift des gleichnamigen Instituts. Dieses wiederum schaltete Inserate im Magazin „Arbeiten für Niederösterreich“ des Arbeitnehmerbunds, das vom niederösterreichischen Pressverein herausgegeben wird. Sobotka verwies darauf, dass Inserate möglich seien, weil es eine Gegenleistung gibt. Um große Summen sei es ohnehin nicht gegangen, so Sobotka. Ein Betrag nannte er nicht. Die Inseratenpreise seien marktüblich gewesen.