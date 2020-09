Novak schon in erster Kitzbühel-Runde ausgeschieden

Österreichs aktuell zweitbester Tennis-Spieler ist beim Heimturnier in Kitzbühel gleich zum Auftakt ausgeschieden. Dennis Novak unterlag am Mittwoch beim mit 400.335 Euro dotierten Generali Open dem deutschen Qualifikanten Maximilian Marterer nach 1:45 Stunden mit 6:7(6),4:6. Damit ist im Einzel nur noch Sebastian Ofner im Bewerb.

Der Steirer trifft am Donnerstag im Achtelfinale auf den als Nummer zwei gesetzten Argentinier Diego Schwartzman. In Abwesenheit des bei den US Open engagierten Dominic Thiem ist Ofner also die letzte österreichische Hoffnung in der Gamsstadt.