20. Amadeus Awards werden verliehen

Zum 20. Mal werden am Donnerstag die Amadeus Austrian Music Awards verliehen. Da die geplante Jubiläumsveranstaltung in der Wiener Stadthalle wegen der Coronakrise abgesagt werden musste, findet die Preisvergabe im Rahmen einer vorab aufgezeichneten TV-Show statt. Das Nominiertenfeld führen das Dialektduo Seiler und Speer sowie die Artpop-Band Bilderbuch mit jeweils vier Gewinnchancen an.