Pkw-Lenkerin bei Kollision mit Lkw auf B5 in NÖ getötet

Eine Kollision mit einem Lkw auf der B5 bei Litschau (Bezirk Gmünd) hat am Mittwochnachmittag für eine Pkw-Lenkerin tödlich geendet. Die 89-jährige Einheimische starb nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich noch an der Unfallstelle. Ihre Beifahrerin (86), ebenfalls aus dem Bezirk Gmünd, wurde per Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Horn transportiert.