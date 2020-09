Im Gedächtnis bleibend: Texte von Josef Schatz werden in Imst gelesen

Imst – Der Imster Germanist Josef Schatz war Verfasser des „Wörterbuchs der Tiroler Mundarten“, sein gesamter Nachlass ist Teil der historischen Bestände des Phonogramm- archivs, die vor rund 20 Jahren in das Register Weltdokumentenerbe – „Gedächtnis der Menschheit“ – der Unesco eingetragen wurden. Anlässlich des bevorstehenden 150. Geburtstags des früheren Rektors der Uni Innsbruck werden in der „Tschettgalerie“ in Imst Texte von ihm vorgetragen.