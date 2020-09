In der Wacker-Brust soll beim Auftakt in Kapfenberg das Löwenherz schlagen

Innsbruck – Die Stimmung im Lager des FC Wacker Innsbruck war vor der gestrigen Abfahrt in die Steiermark durchaus bärig. Und bärtig marschierte Daniel Bierofka auf. Jener neue Mann auf der schwarz-grünen Kommandobrücke, der das Herz eines Münchner Löwen trägt: „Man muss immer daran glauben und dranbleiben“, lautet einer seiner Glaubenssätze. Sein neues Team soll die DNA der Vorsaison „Niemals aufgeben“ beibehalten. Und dennoch: „Wir müssen öfter selbst in Führung gehen, damit die Gegner hinterherlaufen und sich für uns mehr Räume öffnen.“

Der 41-jährige Münchner hat schon gegen Ende der letzten Saison genug Zweitliga-Spiele gesehen, sich ein Bild gemacht und seine Sinne geschärft. Und genauso wie Alfred Hörtnagl, der Geschäftsführer Sport, lässt auch er die Favoritenrolle bei Austria Klagenfurt liegen: „Sie hatten letzte Saison elf Punkte Vorsprung auf den Dritten, haben sich verstärkt und können sich zu Recht als Favoriten sehen. Wir wollen in einen Prozess gehen und auf dem Guten der letzten Saison aufbauen. In den beiden Strafräumen müssen wir noch konsequenter agieren“, führt Bierofka aus. Und für all jene, die schon in dieser Saison vom Titel, Aufstieg und der Rückkehr in die Bundesliga träumen, hält er fest: „Wir wollen uns Klagenfurt annähern. Und wenn wir bereit sind anzugreifen, werden wir das offen kommunizieren.“